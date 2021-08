Het zijn drukke dagen voor de horeca en drankenhandelaars. Het mooie weer speelt een grote rol, maar ook de vele toeristen in onze provincie zorgen ervoor dat er volop drank geleverd moet worden. Voor de horeca is het positief nieuws na een gitzwarte periode. Want de coronacrisis sloeg genadeloos hard toe, maar de horeca krabbelt stilaan recht.