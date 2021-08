Ham

Het folkfestival in Ham is toe aan de 25ste editie. De organisatie is klaar om morgen, zaterdag én zondag dagelijks 1.500 bezoekers te ontvangen. Bezoekers moeten wel gebruik maken van een Covid Safe Ticket. Het mobiele testteam van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen neemt ter plaatse ook snelle antigeentesten af. De organisatie hoopt op een goede editie, want ze heeft nog heel wat kosten goed te maken.