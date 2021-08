Steeds vaker wonen kinderen bij een alleenstaande ouder: in 2000 ging het om 11 procent van de 0- tot 24-jarigen in Vlaanderen, in 2020 was dat percentage gestegen naar 16 procent. Dat blijkt uit het rapport “Veranderen van huishoudpositie in het Vlaamse Gewest: kind bij paar en bij alleenstaande ouder” van Statistiek Vlaanderen.