Na val van provinciehoofdstad: “Afghaanse regering stelt taliban voor om macht te delen”

President Ghani is donderdag op bezoek bij Afghaanse regeringstroepen in het noorden van het land. — © EPA-EFE

De onderhandelaars van de Afghaanse regering hebben de taliban een akkoord voorgesteld om de macht te delen, in ruil voor een einde aan het geweld dat het land treft. Dat meldt een bron binnen de Afghaanse regering, die deelneemt aan de onderhandelingen tussen de partijen in Qatar. “De regering heeft een voorstel gedaan in Qatar als bemiddelaar. Het voorstel laat de taliban toe te delen in de macht in ruil voor een einde aan het geweld in het land”, klinkt het.