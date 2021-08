Bewoners reageren met 1700 bezwaarschriften tegen gascentrale in Rotem

Langs de Zuid-Willemsvaart en het bedrijventerrein Rotem willen de bewoners geen gascentrale. Vrijdag krijgt de stad 1.700 bezwaarschriften in ontvangst. — © Mark DREESEN

DILSEN-STOKKEM

De buurtbewoners rond de Zuid-Willemsvaart en het bedrijventerrein in Rotem overhandigen vrijdag 1.700 bezwaarschriften tegen de komst van een mogelijke gascentrale bij het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem. Het actiecomité wil aantonen dat er in Dilsen-Stokkem geen plaats is voor een gascentrale en vraagt aanvrager RWE de procedure te stoppen. Het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem gaf al een negatief advies op 30 juli.