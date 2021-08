Een lezersbrief over pedofilie van dichteres Delphine Lecompte in Humo doet heel wat stof opwaaien. Onder meer Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) en Staatssecretaris voor Asiel & Migratie Sammy Mahdi (CD&V) reageren verontwaardigd op Twitter. Ondertussen bekijkt de stad Brugge of Lecompte kan aanblijven als museumdichter.