BK in Balen

In 2004 stonden Stefan Everts, Joël Smets en Marnicq Bervoets - de Grote Drie - voor het laatst samen achter een starthek. Zeventien jaar later is het de beurt aan hun zonen Liam, Greg en Jarne. Dit weekend komen de drie zonen voor het eerst in dezelfde wedstrijd - op de Keiheuvel in Balen - in actie.