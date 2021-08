Dronken bestuurster uit Diest knalt tegen geparkeerde auto’s en slaat over de kop

Woensdag rond 17.30 uur is in Diest een auto tegen twee geparkeerde voertuigen gereden. Een 37-jarige vrouw uit Diest kwam uit de Steenweg op Papenbroek en reed achterop twee geparkeerde voertuigen en ging dan over de kop. De vrouw werd licht gekwetst naar het ziekenhuis gebracht en bleek ernstig onder invloed van alcohol. Haar rijbewijs werd ingetrokken.

In de Omer Vanaudenbovenlaan is tegen zes uur ’s avonds ter hoogte van de provinciaal domein Halve Maan een ongeval gebeurd. Een 17-jarige bestuurder van een bromfiets uit Diest kon niet tijdig stoppen voor een auto die afremde en kwam daardoor ten val. Hij ging mee met de ziekenwagen voor verzorging. maw