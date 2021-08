Moelingen-Voeren

Zondag 15 augustus is normaliter een feestdag (O.-L.-Vrouw Hemelvaart) in Moelingen. Maar de OLVrouw-processie gaat ook dit jaar niet door omwille van corona. In en rond het dorp wordt er zondag wel gefeest. Een tractortoer die vorig jaar werd afgeblazen, gaat dit jaar wel door uiteraard volgens alle richtlijnen van de overheid en brengt de deelnemers in het dorp en langs land- en boswegen in de omgeving.