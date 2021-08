Okra Maaseik knoopt weer aan met traditie

Het is een jarenlange traditie dat Okra Maaseik in de meimaand op uitstap gaat naar het plaatselijke bedevaartsoord Heppeneert. Maar de laatste tijd had dat heel wat voeten in de aarde.

"Wat we kennen als de bedevaart naar Heppeneert had de voorbije jaren meer weg van een processie naar Echternach", klinkt het bij het bestuur. "In 2020 was alles klaar om in mei naar Onze-Lieve-Vrouw van Rust te gaan. Toen moest het hele gebeuren worden afgeblazen door de geldende beperkingen. Ook dit jaar waren in de Mariamaand de plannen klaar. Opnieuw moest de uitstap worden afgezegd. Maar in die andere Mariamaand, augustus, kon onze bedevaart eindelijk doorgaan."Met ruim 35 waren de leden op de afspraak aan het Sint-Gertrudiskerkje, te voet, met de fiets, met de auto, en met heel veel zin. Kruisheer Roger Janssen ging voor in een stemmige misviering. Daarna ging het te voet naar het Hepperhuys, voor koffie en vlaai. Bijna gooiden de weergoden nog roet in het eten met enkele korte maar fikse regenbuien, maar iedereen raakte veilig en droog tot bij de 'koffieklatsch'. "En daar werd volop genoten, niet alleen van de koffie, maar vooral van het gezellige samenzijn. Want door de uitzonderlijke omstandigheden was het ruim anderhalf jaar geleden dat iedereen nog eens bij elkaar kon komen. We sloten dan ook af met de duidelijk afspraak dat de volgende ontmoeting voor heel binnenkort zou zijn."