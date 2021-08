Xian Emmers (22) is niet langer speler van de Italiaanse topclub Inter. Zijn contract in Milaan werd ontbonden en hij tekende een verbintenis voor twee seizoenen bij de Nederlandse tweedeklasser Roda JC. “Ik denk dat Roda op dit moment de juiste keuze is in mijn carrière”, reageert Emmers op de site van zijn nieuwe club.