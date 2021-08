Rafael Nadal blijft op de sukkel en geeft opnieuw forfait: “Plezierig tennissen is met deze pijn onmogelijk”

De voetblessure, die in 2005 de kop opstak, baart de 35-jarige Spanjaard opnieuw kopzorgen sinds Roland-Garros en hypothekeert zijn kansen om deel te nemen aan het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar dat op 30 augustus van start gaat in New York.

“Ik moet terugkeren naar Mallorca en proberen een manier te vinden om mijn voet beter te laten worden. Het allerbelangrijkste is om plezier te blijven hebben in het tennis”, onderstreepte hij. “Met deze pijn is dat onmogelijk.” Nadal paste eveneens voor Wimbledon en de Olympische Spelen.

Het is een nieuwe klap voor de organisatoren aangezien ook nummer een van de wereld Novak Djokovic niet in actie komt in Cincinnati, evenmin als Milos Raonic, finalist van 2020. David Goffin, die niet meer gespeeld heeft sinds midden juni door een enkelblessure, moet er zijn wederoptreden maken.