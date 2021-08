Oud-ploegmaat waarschuwt Messi, Portugese kampioen aast op komst… Ronaldo

Nu Paris Saint-Germain na Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum en Donnarumma ook nog eens Lionel Messi heeft ingelijfd, lijkt niemand er nog aan te twijfelen. Na een jaar de titel te hebben misgelopen, wordt PSG weer met een straat voorsprong kampioen in de Ligue 1. Messi strijkt natuurlijk voor niets minder neer in de Franse competitie. Toch waarschuwt Cesc Fabregas,voormalig ploegmaat van Messi, dat de Ligue 1 geen eitje is.