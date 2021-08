Regenval in de nacht van woensdag op donderdag heeft de situatie bij de bosbranden in Griekenland verbeterd. Zowel op het eiland Euboea (of Evia) als op het schiereiland Peloponnesos doven volgens eensluidende berichten vele brandhaarden. Verschillende burgemeesters op de Peloponnesos zeggen aan de Griekse openbare omroep dat de situatie veel beter is.