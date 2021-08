De comeback van Simona Halep (WTA 13) op het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Montreal (hard/1.835.490 dollar) heeft amper een wedstrijd geduurd. De Roemeense, die de afgelopen maanden op de sukkel was met de kuit, verloor haar eerste wedstrijd tegen de Amerikaanse Danielle Collins (WTA 28) in drie sets: 2-6, 6-4 en 6-4. Het duel duurde 2 uur en 47 minuten.