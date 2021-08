Vijfhonderd dagen verbleef Excelsior Virton in coma – zonder spelers, staf of personeel. Maar zondag om 20 uur wordt de trots van de Gaume weer tot leven gewekt in 1B. “Op drie weken stelden we een trainer en een spelerskern samen. We verdienen nu al een plaatsje in het World Guinness Book of Records”, zegt de Oost-Vlaamse technisch directeur Tom Van den Abbeele.