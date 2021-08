Merkwaardig incident in volle coronatijden: Japans burgemeester valt uit zijn rol en bijt in gouden medaille van atlete

De burgemeester kreeg er meteen een berisping van hoofdsponsor Toyota voor. “Het is jammer dat hij niet in staat was om bewondering en respect te voelen voor de atlete. En het is uiterst betreurenswaardig dat hij niet in staat was om rekening te houden met de infectie-preventie (tegen het coronavirus, red.).

Ook Kawamura zelf liet na het incident van zich horen en kwam met excuses. “Ik vergat mijn positie als burgemeester van Nagoya en handelde op een uiterst ongepast manier. Ik ben me er volledig van bewust dat ik daarover moet nadenken. Kawamura kwam eerder al in opspraak nadat hij een tentoonstelling over vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Japanse bordelen werkten, probeerde te sluiten.

Intussen heeft softbalster Goto zelf een nieuwe medaille opgestuurd gekregen van het Internationaal Olympisch Comité.