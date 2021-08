Ongeziene tennisbeelden: gewezen wereldtopper weigert op te warmen en krijgt uitbrander van umpire

Coco Vandeweghe heeft voor ophef gezorgd in de tenniswereld. De gewezen nummer 9 van de wereld speelde in de VS een wedstrijd tegen Ekaterine Gorgodze, maar had na een pauze (vanwege de hitte) bij een gelijke stand in sets geen zin om op te warmen. Na heel wat overtuiging van umpire Brian Earley stapte de Amerikaanse dan maar de court op, om vervolgens nauwelijks moeite te doen. Ze kreeg een uitbrander van de ref en startte met weinig zin aan de partij, die na twee spelletjes opnieuw werd stilgelegd door… een stortbui.