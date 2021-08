Heusdenaar Kristof Ulenaers opent op 34e plaats in het Esbjerg-golftoernooi

Met een eerste ronde van 71 slagen, goed voor een 34e plaats, is Kristof Ulenaers de beste landgenoot na dag een op het Made in Esbjerg-golftoernooi (Challenge Tour/200.000 euro) dat doorgaat op de plaatselijke golfbaan in het Deense Esbjerg.

De 24-jarige Heusdenaar startte nochtans met een dubbele bogey op zijn tweede hole. De nummer zeventien op het Challenge Tour klassement trok de scheve situatie recht met drie birdies op de volgende zes holes. Nadat hij in de fout ging op de zestiende hole leverde de Challenge de Cadiz winnaar een scorekaart af van 71 slagen, par, wat goed was voor een 34e plaats. In de tussenstand telt Ulenaers vijf slagen meer dan de Zweed Tim Widing die de leiding waarneemt. Christopher Mivis moest genoegen nemen met een ronde van 73 slagen en dit na twee bogeys, waarmee hij dag een afsloot op een gedeelde 72e stek. De 26-jarige Zweed Per Längfors lukte op de 180 meter lange par-3 een hole-in-one.

# Belga context View full context on [BelgaBox]

(belga)