De vaccinatiegraad in Brussel blijft ver onder het niveau van de rest van het land. Nog geen 50 procent, terwijl dat Wallonië 66 procent en in Vlaanderen zelfs al meer dan 90 procent is. Problematisch, vindt CEO van het UZ Brussel Marc Noppen, die aandringt op maatregelen. “We moeten het niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken”, klonk het woensdagavond in ‘Terzake’.