Hoe kies je een lekkere prosecco? Onze wijnkenner Alain Bloeykens selecteert acht flessen

Met meer dan 11 miljoen verkochte flessen (2019) is prosecco na cava de meest gedronken schuimwijn in ons land. Nog lang niet zoveel als die bubbel uit Spanje, maar wel met een op-vallende tendens: cava moet al drie jaar na elkaar aan marktaandeel inboeten terwijl prosecco de omgekeerde beweging maakt. In cijfers: +28 procent in nauwelijks twee jaar (2017-2019). Op wijnfestival Bulles en Ardennes is prosecco de eregast. Met de twee locomotieven én pioniers in een voortrekkersrol: Mionetto en Freixenet. Wij selecteerden er acht als voorsmaakje.