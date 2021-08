Jordi Meeus staat voor groot examen in Vuelta: “Het zou heel cool zijn om tegen Jasper te spurten”

Ronde van Spanje

Zaterdag start met de Vuelta de laatste grote ronde, eentje die mogelijk zes massaspurten in petto heeft. En dus wrijft Jordi Meeus zich in de handen. De 23-jarige Lommelaar bleef na de Ronde van Burgos in Spanje en hoopt pas op 5 september weer naar huis te vliegen, als de ronde finisht in Santiago de Compostela. We vuren de debutant van BORA-Hansgrohe vijf stellingen af voor de ‘Gran Partida’.