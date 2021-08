Ook Aloïs Lampaert is snel: eerste zoontje doet papa Yves vervroegd afstappen in Denemarken

De geboorte van Aloïs kwam tien dagen vroeger dan gepland. Yves Lampaert was aan de slag in de Ronde van Denemarken, de renner van Deceuninck-Quick-Step wou er zijn vorm tonen en gaan voor de eindwinst. Maar hij kwam in de tweede rit niet meer aan de start, want hij was dinsdag na de eerste rit in allerijl met de wagen naar België teruggekeerd, waar hij bij aankomst Aloïs kon bewonderen. Woensdag postte hij een foto van zijn kersverse zoon.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen