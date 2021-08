‘Love island’-winnaar Denzel en Nederlandse zangeres Famke Louise verwachten eerste kindje

Daags nadat ze hun relatie officieel hebben gemaakt met een covershoot in het Nederlandse magazine Cosmopolitan, hebben Love island-winnaar Denzel Slager (28) en de Nederlandse zangeres Famke Louise (22) bekendgemaakt dat ze hun eerste kindje verwachten.

Famke kondigde het nieuws aan met een filmpje op haar Instagram-pagina. “Hé kleine, wij houden nu al ontzettend veel van jou”, klinkt het daar. “Wij kunnen niet wachten om je vast te houden.” Waarop ze vervolgens in beeld wandelt met een bolle buik en Denzel haar tegemoet wandelt langs de zee.

Denzel Slager nam in 2019 nog deel aan het eerste seizoen van het datingprogramma Love island, dat hij won samen met Aleksandra Jakobczyk. De twee gingen nog door als koppel, maar in oktober 2020 kwam een eind aan die relatie. Niet veel later vond hij de liefde bij Famke, maar hun relatie hebben ze pas recentelijk officieel bevestigd. Met nu dus een baby-aankondiging erbovenop. Famke Louise is vooral bekend van de beruchte #ikdoenietmeermee-actie in Nederland, een protest tegenover de coronamaatregelen waarvan ze het boegbeeld was.

