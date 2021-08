Na ‘Cats’ gaat Idris Elba opnieuw de pluizige toer op in tweede ‘Sonic’-film

Het is eens iets anders. Idris Elba gaat in de tweede -film de stem van de rode egel Knuckles inspreken. — © Jordan Strauss/Invision/AP - rr

Met rollen in reeksen als The wire, Luther en films als Mandela: Long walk to freedom kan Idris Elba een indrukwekkend cv voorleggen. De Britse acteur is echter ook niet vies van minder voor de hand liggende projecten. Herinner je zijn bizarre passage in het al even bizarre Cats uit 2019. In het vervolg op Sonic the hedgehog, de succesvolle verfilming van het gelijknamige videospel, zal Elba een belangrijke rol spelen.

Hij gaat de stem inspreken van Knuckles, de vuurrode egel die ook in de spelletjes regelmatig opduikt. Hij kondigde het nieuws aan op z’n eigen sociale media, met een foto van Knuckles’ kenmerkende bespijkerde handschoenen. “Knock, knock...” schreef hij erbij. Volgend jaar moet Sonic the hedgehog 2 in de zalen komen.

(dewo)