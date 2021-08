Tom Audenaert en Roger Bolders voegen zich bij cast musical ‘Daens’

Vorige week stapte de cast van de Studio 100-musical Daens opnieuw het podium op, na een gedwongen pauze van anderhalf jaar. Toen werd al bekendgemaakt dat Jelle Cleymans (36) en Free Souffriau (41), die de belangrijke rollen van Jan De Meeter en Nette Scholiers vertolken, hun rol afwisselend zouden vertolken met Michiel De Meyer (27) en Ianthe Tavernier (32).

Tom Audenaert wordt binnenkort pastoor Ponnet.

Dit najaar voegen nog enkele andere bekende koppen zich bij de cast van de musical. Er moeten een hoop voorstellingen ingehaald worden, en dus trok Studio 100 extra acteurs aan. Zij zullen afwisselen met de huidige cast. Tom Audenaert (42), bekend uit Quiz me quick en Influencers, neemt de rol van pastoor Ponnet op zich. Het wordt meteen zijn musicaldebuut.

Roger Bolders (82) zal, afwisselend met Jo De Meyere, de rol van Bisschop Stillemans vertolken. Bolders draait al lang mee in de Vlaamse theater- en filmwereld. Hij speelde mee in Wij, heren van Zichem, maar evengoed in Dag Sinterklaas. Tot slot voegen Walter Baele (57), Marc Coessens (67) en Ludo Hoogmartens (57) zich bij het ensemble. Zij worden ook de doublure voor sommige acteurs.

(dewo)