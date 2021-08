Anderlecht-jonkies dollen met PSG: 5-2

Terwijl in Parijs de Messi-mania nog volop aan de gang was, trokken de U17 van Paris Saint-Germain woensdag naar ons land voor een wedstrijd tegen Anderlecht. Ook de jonge Parijzenaars zagen sterretjes. Liefst 5-2 werd het in de oefenmatch die live werd uitgezonden op Play Sports Open.

Onder meer Luca Monticelli maakte indruk. De 16-jarige spits, die enkele jaren geleden werd weggeplukt bij Standard, scoorde drie keer. Goeie voeten én scorend vermogen. Ook Rayane Bounida, het absolute supertalent van de jeugdopleiding van paars-wit, mocht op het uur zijn opwachting maken. Eigenlijk was de wedstrijd op dat moment al gespeeld, al liet Bounida zich wel nog opmerken. Na een goeie dribbel leverde hij met een heerlijk splijtende pass de assist voor de 5-0 van Julien Duranville, die voordien al indruk had gemaakt met zijn versnellingen en goeie dribbels. Duranville tekende in tegenstelling tot Bounida wél al een profcontract bij Anderlecht. Grote conclusies hoeven er aan deze prestatie niet verbonden te worden, al lieten de U17 van Anderlecht wel zien dat er muziek zit in deze lichting. Peter Verbeke en Vincent Kompany zagen vanuit hun kantoor dat het goed was. (ybw)