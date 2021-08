Dinsdag kon de politie LRH een bestuurder uit het verkeer halen waarvoor maar liefst acht processen-verbaal werden opgesteld. Het voertuig was namelijk ingeschreven noch verzekerd. Daarnaast was de bestuurder niet alleen onder invloed van verdovende middelen, maar had hij ook drugs, vals geld en een verboden wapen op zak. De bestuurder kon geen rijbewijs voorleggen en schond zijn voorwaarden. ppn