Romelu Lukaku geland in Londen: transfer naar Chelsea is heel nabij

Romelu Lukaku is woensdagnamiddag met het vliegtuig geland in Londen. Zijn transfer van Inter naar Chelsea lijkt nu heel nabij.

Lukaku legde al in Milaan een deel van zijn medische testen af en is nu in Londen om zijn megatransfer van 115 miljoen naar Chelsea te bekrachtigen.Met zijn 115 miljoen wordt Lukaku niet de duurste Belgische transfer. Dat blijft Eden Hazard, die voor 120 miljoen van Chelsea naar Real Madrid ging.

Lukaku verlengde woensdag ook zijn contract met zijn makelaar Federico Pastorello.