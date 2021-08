Negentien pv’s voor niet dragen van veiligheidsgordel in Genk

Dinsdagnamiddag zijn in Genk 55 voertuigen gecontroleerd in het kader van een verkeersactie gericht op gordeldracht. De controles gebeurden op drie locaties. Negentien personen droegen geen gordel. Een bestuurder werd achter het stuur betrapt terwijl hij onderworpen was aan een levenslang rijverbod. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd. Vijf voertuigen vertoonden technische gebreken. Van vier voertuigen was de keuring vervallen. Een persoon werd betrapt op gsm’en achter het stuur. ppn