Hein Vanhaezebrouck stoomt Buffalo’s klaar voor Europese return in Riga: “Efficiënter worden!”

Na het 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd, volstaat donderdagavond enkel een zege voor de Buffalo’s wanneer ze het in het Daugava-stadion voor een tweede keer in amper zeven dagen tijd opnemen tegen Rigas FS. Hein Vanhaezebrouck kijkt ondanks de recente mindere resultaten met vertrouwen uit naar deze Europese opdracht: “De basis is er. We hebben met de voorsprong het meest positieve saldo doelpogingen, nl: 32. En toch staan we laatste. Dat heeft puur met efficiëntie te maken en dus niet met rotatie ofzo.”