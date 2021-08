Mads Pedersen profiteert van beulwerk Remco Evenepoel in tweede rit Ronde van Denemarken

Mads Pedersen won de tweede rit in de Ronde van Denemarken. De Deen van Trek-Segafredo was in Sonderborg de snelste in een sprint van een omvangrijke groep, voor Giacomo Nizzolo en Dylan Groenewegen, die wel leider blijft. Genkenaar Gerben Thijssen werd eerste Limburger op een achtste plek.

In de tweede rit werden vijf vroege vluchters op zo’n 20 km van de finish gegrepen. In de finale in Sonderborg moest in enkele plaatselijke ronden vier keer de Dybbol Molle worden beklommen, een helling van 700 meter aan 4,6%. Remco Evenepoel trok een paar keer door en een groepje scheidde zich even af. Uiteindelijk kwam een grote groep snel terug, maar Evenepoel bleef op kop sleuren in functie van sprinter Mark Cavendish. Maar die had moeite met het hoge tempo en geraakte niet meer helemaal vooraan. De troepen van Jumbo-Visma volgden wel gezwind en namen het over in de laatste 3 km. Maar het was ex-wereldkampioen Mads Pedersen die de snelste was, voor Giacomo Nizzolo en Dylan Groenewegen. Timothy Dupont werd zesde, Gerben Thijssen achtste en Tosh Van Der Sande negende.