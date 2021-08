Een groep toeristen heeft op het Argentinomeer in het nationaal park Los Glaciares in het zuiden van Argentinië een bijzondere ervaring opgedaan. Stomverbaasd konden ze een poema filmen die midden op het water op een drijvende ijsberg lag. Volgens kenners zijn poema’s uitstekende zwemmers, maar is het wel uitzonderlijk dat het nachtdier zich overdag laat spotten. (sh)