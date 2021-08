Weer genieten na de waterellende: Durbuy bekoort opnieuw met natuur, avontuur en gastronomie

En of Durbuy veerkrachtig is. Nauwelijks een maand na de waterellende lijkt het “kleinste stadje van de wereld” opnieuw te bruisen als weleer. “Omdat we er met zijn allen tegenaan gegaan zijn”, zegt Bart Maerten, CEO van La Petite Merveille en de rechterhand van Marc Coucke. En die dynamiek zie je hier overal. Want Durbuy is zoveel meer dan een toeristisch Ardens stadje. Het is de ideale mix van natuurlijke schoonheid, sportieve beleving en … lekker eten.