ZOMERHACKS. Zo koel je je beddengoed op een snikhete avond

Een gezellige barbecue in de tuin, een terrasje met vriendinnen of zelfs een snoepreisje met twee: de zomer is begonnen en dan zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven net dat tikkeltje gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Met temperaturen rond de dertig graden en geen fris briesje te bespeuren, wordt slapen een uitdaging. Nog voor je goed en wel tussen de lakens ligt, barst je al in zweten uit. Maar je lakens kunnen gelukkig voor wat verkoeling zorgen.

De oplossing? Een airconditioning kan natuurlijk veel oplossen, maar er bestaan ook minder dure en meer duurzame oplossingen. Zo kan je keuze van beddengoed een belangrijke rol spelen tijdens warme periodes. Kies voor katoenen lakens en kussenslopen want de stof houdt de warmte tegen, ademt en neemt tegelijk zweet op.

Daarnaast kan je voor het slapengaan je kussensloop besprenkelen met wat water. En dan bedoelen we ook echt besprenkelen, niet kletsnat maken. Steek de sloop daarna zonder het kussen 15 tot 20 minuten voor het slapengaan even in de diepvries. Je hoofd zal je dankbaar zijn. Als je diepvries het toelaat, kan je er ook je lakens bij proppen.

Wie nog een ouderwetse warmwaterkruik heeft, haalt die maar uit de kast. Vul ze niet met warm, maar wel met koud of ijswater en kruip ermee in bed. Idealiter leg je de kruik in de buurt van je voeten.