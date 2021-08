Op vakantie kreeg ze tijdens een videomeeting te horen dat haar tijd bij Hooverphonic erop zat, maar Luka Cruysberghs koestert geen wrok. “Ik was teleurgesteld en heel hard geschrokken”, vertelt ze in Vlaanderen herleeft. Het programma van Eric Goens volgt mensen in de muzieksector tijdens de afgelopen coronaperiode en de huidige heropstart.