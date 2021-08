Pakkend eerbetoon voor brandweermannen die leven lieten tijdens fatale brand in Beringen

Exact twee jaar na de fatale brand in Beringen is er deze ochtend om elf minuten over acht één minuut stilte gehouden aan de brandweerkazernes van Heusden-Zolder, Beringen en Tessenderlo ter nagedachtenis van Chris Medo en Benni Smulders. De twee brandweermannen van brandweerpost Heusden-Zolder lieten het leven op 11 augustus 2019 na een brand in een leegstaand gebouw aan de Koolmijnlaan in Beringen. De twee helden zullen nooit vergeten worden en de brandweerpost vindt het belangrijk om ieder jaar stil te staan bij het verlies.

