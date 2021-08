Voor het eerst sinds ruim een half jaar is de oprichter van de klokkenluiderswebsite Wikileaks, Julian Assange, op een openbare zitting voor een rechtbank in Londen verschenen. De 50-jarige Assange verscheen via een videoverbinding vanuit de hoogbeveiligde gevangenis Belmarsh in het zuidoosten van de Britse hoofdstad, waar hij sinds meer dan twee jaar opgesloten is.