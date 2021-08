De één zijn brood, is de ander zijn dood: “10 spelers moeten beschikken bij PSG om transfer Messi mee te financieren”

Nu Lionel Messi geland is in Parijs, is het tijd voor enkele uitgaande transfers in de Franse hoofdstad. Door de komst van de Argentijnse superster swingen de loonlasten in Parijs meer dan uit de pan uit. Bij PSG mogen volgens het Spaanse Sport dan ook tien namen andere oorden opzoeken. Onder meer Idrissa Gueye, Mauro Icardi, Ander Herrera en Layvin Kurzawa mogen beschikken.