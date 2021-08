Parijs was deze voormiddag even het centrum van het voetbaluniversum, want Lionel Messi werd er gepresenteerd als nieuwste (en absolute) kroonjuweel van Paris Saint-Germain. Tijdens een druk bijgewoonde persconferentie sprak hij aan de zijde van PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi voor het eerst als speler van PSG.