Apple Maps-auto brengt Limburg in kaart: heb jij hem al gezien?

Nog tot 10 september brengt de Apple Maps-auto België opnieuw in kaart. De auto is al gesignaleerd in onder meer Hasselt, Genk, Sint-Truiden, Borgloon en Lummen.

Het is niet de eerste keer dat auto’s van Apple door België rijden. In juni 2020 werden er al enkele regio’s bezocht, maar deze keer wordt het grootser aangepakt. Al sinds 12 juli rijden wagens van Apple, met een grote camera op het dak, kriskras door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië en Vlaanderen. Apple Maps werd in 2012 gelanceerd als alternatief voor Google Maps. Je herkent de witte Subaru’s aan de grote constructie met camera’s bovenop het dak en de tekst Apple Maps op de wagen.

Nu gebruikt Apple nog de kaarten van andere leveranciers zoals TomTom, OpenStreetMap en Waze, maar met de eigen auto’s wil Apple alle regio’s voorzien van eigen kaartmateriaal. Net als Google dus. En net als die concurrent voegt Apple Look Around toe, een eigen variant van Google Streetview waarbij je virtueel een straat of omgeving kan verkennen. Sinds vorige maand kunnen Apple-gebruikers in Spanje en Portugal de nieuwe kaarten al gebruiken. Waarschijnlijk zijn Nederland en België halfweg 2022 aan de beurt.

Apple gebruikt niet alleen auto’s om de wereld vast te leggen, maar ook voetgangers met rugzakken. Die moeten met draagbare camerasystemen op pad in voetgangersgebieden waar geen voertuigen mogen komen. Er worden ook gegevens verzameld om de kaarten te verbeteren met verkenners die daarvoor al lopend gegevens verzamelen met een iPad of iPhone.

Heb jij de Apple Maps-auto door Limburg zien rijden en heb je er een foto van gemaakt? Bezorg hem ons hier: