Opnieuw genieten met Zomernoten

Even dreigde een fikse regenbui de spelbreker te worden. Maar dat was buiten het enthousiasme van Maarten Cox gerekend. Zingend in de regen was hij gedurende zijn hele optreden solidair met het onder paraplu’s schuilend publiek. Wat volgde was een lekker weertje en een fijn sfeertje tijdens het optreden van Mama’s Jasje. Niet alleen kaskrakers maar ook het nieuwe werk van Peter Vanlaet passeerde de revue. Velen keken ook uit naar de komst van The Masked Singer-winnares. Een echte podiumdiva met een klok van een stem. Geen wonder dat het voor de fans te moeilijk bleek om te blijven zitten. Het aanstekelijke ritme van Sandra Kim's liedjes zorgde voor een gezellige ambiance op het plein.Als afsluiter zette Soulsister met een 12-koppige live band het podium in vuur en vlam. Het publiek heeft er nog steeds heel veel zin in… zeker wanneer kleppers als ‘Like a mountain’ en ‘The way to your heart’ door de geluidsboxen dreunen.(Foto’s: ML Van Geel)