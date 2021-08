Okra Bret-Gelieren met imker op pad

Enkele leden van Okra Bret-Gelieren gingen onlangs op pad met imker Freddy. Vanuit imkerij 't Fleurtje in Boxbergheide maakten ze een fietstrip.

Via Bokrijk en de sluis aan het Albertkanaal ging het naar de Maten. Onderweg kregen de Okra-leden uitleg over de bloemen en de bijtjes, planten en bomen en de opwarming van de aarde, met negatieve gevolgen voor het bijenvolk. Na een gezellige picknick aan de Slagmolen konden de fietsers de bijen van dichtbij bekijken aan de Stiemerbeek. Het imkerpak aantrekken was al een belevenis op zich. Ze kregen er uitleg en de dag werd afgesloten met een uitgebreide proeverij.