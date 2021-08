Bewoners van de Ganzestraat vieren Mieke Gorissen

Dinsdagavond organiseerde het buurtcomité van Steenberg een korte viering voor Mieke Gorissen voor haar voortreffelijke prestatie in de marathon op de Olympische Spelen in Tokio.

De voorbije dagen werd de Diepenbeekse marathonloopster Mieke Gorissen bij haar aankomst op de luchthaven en bij haar thuiskomst in Diepenbeek door vrienden, familie en buren hartelijk begroet. In haar dagelijkse training komt ook de Ganzestraat voor, met een lengte van 2 km tot haar woonst is het juist deze straat die haar de moed gaf om de laatste 2 km van de marathon te doen volhouden. De ontmoeting met de bewoners van de Ganzestraat deed het buurtcomité van Steenberg beslissen om deze dagelijkse passante ook een verdiende viering te geven. Sportief en nog niet helemaal uitgerust kwam Mieke gezwind met de fiets naar haar afspraak waar zij door de buren van de Ganzestraat werd opgewacht en overstelpt met felicitaties. Het buurtcomité overhandigde Mieke een mooie bloemenruiker, het publiek luisterde aandachtig naar haar verhaal van deze toch wel unieke ervaring en genoten van het aangeboden drankje. Vanaf volgende week zien de bewoners de goedlachse marathonloopster weer passeren… op naar een volgende uitdaging.