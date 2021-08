Wegdromen in vijfsterrenhotels in eigen land

Het La Réserve hotel in het mondaine Knokke telt vier sterren, maar als het van ondernemer Marc Coucke en bouwheer Bart Versluys afhangt, komt daar binnenkort nog eentje bij. In afwachting daarvan kan je alvast logeren in een van deze vijfsterrenhotels in eigen land.

La Domaine La Butte aux Bois

In het Lanaken kun je op het historisch landgoed Domaine La Butte aux Bois overnachten . Niet alleen baad je er in luxe, ook je maag wordt verwend in het gastronomische restaurant van chef Ralf Berendsen. Reken daarbij nog eens de goed uitgeruste wellnessruimte en je weet meteen waarom dit hotel zijn vijf sterren mét bijhorende S van Superior waard is.

www.labutteauxbois.be

Warwick Brussels

Ook in de hoofdstad kun je wegdromen tussen de sterren. In het hartje van Brussel staat het historische Warwick hotel, op een boogscheut van de Grote Markt. Ook het Centraal Station en de bekende antiekwinkeltjes van de Zavel zijn slechts een korte wandeling verwijderd van dit luxueuze hotel.

www.warwickhotels.com

Hotel Dukes’ Palace

In het feeërieke Brugge overnachten is al een belevenis op zich. Voeg daar nog het Dukes’ Palace hotel aan toe en het plaatje is helemaal compleet. Niet alleen spreken we hier over de voormalige residentie van de Bourgondische adel, ook heeft het hotel een 3.000 m² grote tuin en kun je ontspannen in ‘The Spa’ met sauna, hammam, UV- en infraroodcabines, zoutwand en fitnessruimte.

www.hoteldukespalace.com

Botanic Sanctuary Hotel

Antwerpen heeft er even op moeten wachten, maar daar is het eerste vijfsterrenhotel in het centrum van de stad. Op de funderingen van een klooster uit de 15e eeuw kun je logeren in een van de 108 kamers en suites, ingericht met oog voor detail en aandacht voor het historische karakter van het pand. Voeg daar nog het uitzicht op het groen aan toe en je weet waarom ze verwijzen naar een Sanctuary.

www.botanicantwerp.be

Martin’s Château du Lac

Ook over de taalgrens kan je zorgeloos genieten. In Genval bijvoorbeeld, op amper twintig minuten rijden van Brussel. In het Martin’s Château du Lac, gelegen aan een meer, waan je je even een prinses. Droom weg in het kasteel en geniet in de nabije omgeving van een partijtje golf.

www.martinshotels.com