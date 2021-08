Een 56-jarige man uit Hoofddorp die enige tijd werd vermist, is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 00.45 uur gewond aangetroffen in een woonwijk in Delft. Hij bleek uit een auto te zijn gezet door de ontvoerders. De man is met zijn familie herenigd, meldt de politie. Wellicht hadden de ontvoerders zich vergist.