Edin Dzeko moet opvolger worden van Lukaku in Milaan: “Bosniër legt binnen enkele uren medische tests af bij Inter”

Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet, maar dat Romelu Lukaku Italiaans landskampioen Inter verruilt voor oude liefde Chelsea twijfelt niemand meer aan. Inter blijft dan ook niet bij de pakken zitten en heeft met Edin Dzeko (32) al bijna een vervanger beet. AS Roma, de huidige club van Dzeko, heeft zijn fiat voor een transfer gegeven en Dzeko reist vandaag nog naar Milaan. Als alles goed gaat, tekent hij vandaag na zijn medische tests een contract bij Inter, dat meldt Sky Italia.