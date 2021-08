De gemiddelde huurprijs van alle woningtypes in Vlaanderen nadert met 792 euro de kaap van 800 euro. De gemiddelde huurprijs voor een appartement steeg in het voorjaar 2021 tot 755 euro en overschreed daarmee voor het eerst de kaap van 750 euro per maand. Dat blijkt woensdag uit de huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB).