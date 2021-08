Zijn Ross en Rachel koppel in het echt? Geruchten dat David Schwimmer en Jennifer Aniston relatie hebben

Aniston en Schwimmer verklaarden tijdens de reünie in mei dat ze ten tijde van de opnames van ‘Friends’ tussen 1994 en 2004 gevoelens voor elkaar hadden. Maar één van hen zat telkens in een relatie en ze “overschreden die lijn niet”. Aniston vertelde: “Ik herinner me dat ik eens zei tegen David: ‘Het zal zo’n bummer zijn als de eerste keer dat jij en ik kussen op nationale tv is’. En zo was het. We kanaliseerden gewoon als onze adoratie en liefde voor elkaar via Ross en Rachel.”

Volgens ingewijden die ‘Closer’ citeert bracht de reünie hun “gevoelens en de chemie die ze altijd moesten begraven” weer naar boven en zijn ze sindsdien naar elkaar toegegroeid. Dat zou nu toch in een relatie uitgemond zijn. Een bron verklaarde dat ze na de reünie met elkaar begonnen te sms’en en dat Schwimmer vorige maand van zijn thuis in New York naar Aniston in LA vloog om daar samen tijd door te brengen. “Ze werden ook gezien terwijl ze wijn dronken en diep in gesprek waren terwijl ze rondliepen in een van Jens favoriete wijngaarden in Santa Barbara, waar het duidelijk was dat er veel chemie tussen hen was.”