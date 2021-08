Het rallymonster van Neuville

Volgend weekend wordt voor het eerst een manche van het wereldkampioenschap rally in België georganiseerd, tijdens de Renties Ypres Rally Belgium. De slotdag wordt zondag in Francorchamps afgewerkt. Voor de Belgische rallyfans is het een unieke kans om deze pk-monsters in eigen land te bewonderen. Zo’n World Rally Car mag dan gebaseerd zijn op een doordeweeks stadsautootje, een wagen als de Hyundai i20 WRC van vijfvoudig vicewereldkampioen Thierry Neuville staat vooral voor een overvloed aan vermogen en een totaal gebrek aan comfort.